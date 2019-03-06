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Лыжница Мацокина завоевала серебро Универсиады в спринте, Некрасова — бронзу

Лыжница Мацокина завоевала серебро Универсиады в спринте, Некрасова — бронзу
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская лыжница Христина Мацокина завоевала серебро Универсиады в Красноярске в спринте свободным стилем. Золото выиграла чешка Петра Гинчицова. Тройку призёров замкнула россиянка Полина Некрасова.

Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск
Спринт свободным стилем. Женщины
1. Петра Гинчицова (Чехия) — 2.47,34.
2. Христина Мацокина (Россия) — +0,80.
3. Полина Некрасова (Россия) — +1,20.
4 Татьяна Алёшина (Россия) — +1,99.
5. Алиса Жамбалова (Россия) — +7,51.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав уже 44 награды — 12 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Универсиада-2019. Женщины. Спринт. Свободный стиль
06 марта 2019 года, среда. 08:30 МСК
1
Петра Гинчицова
Чехия
2:47.34
2
Христина Мацокина
Россия
+0.8
3
Полина Некрасова
Россия
+1.2
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