Лыжница Мацокина завоевала серебро Универсиады в спринте, Некрасова — бронзу

Российская лыжница Христина Мацокина завоевала серебро Универсиады в Красноярске в спринте свободным стилем. Золото выиграла чешка Петра Гинчицова. Тройку призёров замкнула россиянка Полина Некрасова.

Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск

Спринт свободным стилем. Женщины

1. Петра Гинчицова (Чехия) — 2.47,34.

2. Христина Мацокина (Россия) — +0,80.

3. Полина Некрасова (Россия) — +1,20.

4 Татьяна Алёшина (Россия) — +1,99.

5. Алиса Жамбалова (Россия) — +7,51.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав уже 44 награды — 12 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.