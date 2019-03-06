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Мужская сборная России по шорт-треку завоевала серебро в эстафете на Универсиаде

Мужская сборная России по шорт-треку завоевала серебро в эстафете на Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российские шорт-трекисты Артём Денисов, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев и Сергей Милованов завоевали серебро в эстафете на дистанции 5000 м в рамках Универсиады в Красноярске. Золото выиграла команда Южной Кореи. Бронза досталась японцам.

Шорт-трек. Универсиада. Красноярск
Мужчины. Эстафета. 5000 м
1. Южная Корея — 6.50,062.
2. Россия (Артём Денисов, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев, Сергей Милованов) — +3,878.
3. Япония — +10,687.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 58 наград — 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Универсиада-2019. Мужчины. Эстафета 5000 м
06 марта 2019 года, среда. 14:33 МСК
1
Южная Корея
6:50.062
2
Россия
+3.87
3
Япония
+10.68
Женская сборная России по шорт-треку выиграла золото Универсиады в эстафете
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