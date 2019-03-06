Мужская сборная России по шорт-треку завоевала серебро в эстафете на Универсиаде

Российские шорт-трекисты Артём Денисов, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев и Сергей Милованов завоевали серебро в эстафете на дистанции 5000 м в рамках Универсиады в Красноярске. Золото выиграла команда Южной Кореи. Бронза досталась японцам.
Шорт-трек. Универсиада. Красноярск
Мужчины. Эстафета. 5000 м
1. Южная Корея — 6.50,062.
2. Россия (Артём Денисов, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев, Сергей Милованов) — +3,878.
3. Япония — +10,687.
Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 58 наград — 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.
На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.