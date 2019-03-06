Российские шахматисты победили Египет во втором туре командного чемпионата мира

Мужская сборная России по шахматам во втором туре командного чемпионата мира со счётом 3:1 победила Египет. Победы в своих партиях одержали Сергей Карякин и Владислав Артемьев, Александр Грищук и Дмитрий Андрейкин завершили партии вничью.

В таблице ЧМ лидируют сборные России, США и Англии (по 4 очка),

Женская сборная России во втором туре командного чемпионата мира обыграла Армению со счётом 3,5:0,5. Победы в своих партиях одержали Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Ольга Гиря. Валентина Гунина завершила партию вничью.

В турнирной таблице лидируют Россия и Китай, набравшие по 4 очка.

В третьем туре 7 марта мужская сборная России сыграет с командой Китая, женская в этот же день встретится с Египтом.