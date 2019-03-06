Команда Нагорного и Далалояна — 2-я на ЧР по спортивной гимнастике, ЦФО — 1-й

Сборная Центрального федерального округа в составе Ивана Стретовича, Сергея Кривунца, Владислава Поляшова, Алексея Ростова, Ильи Кибартаса и Кирилла Прокопьева заняла первое место в командном многоборье на чемпионате России, который стартовал в Пензе.

Представители ЦФО набрали по сумме шести снарядов 332,026 балла. Второй с результатом 331,125 очка стала сборная Москвы, за которую выступали двукратный чемпион мира-2018 Артур Далалоян, призёры чемпионатов мира Дмитрий Ланкин и Никита Нагорный, а также Алексей Косьянов, Станислав Хегай и Николай Кишкилёв. Тройку призёров замкнули представители Сибирского федерального округа (322,525) в составе Андрея Лагутова, Андрея Черкасова, Никиты Летникова, Никиты Игнатьева, Дениса Юрова и Олега Степко.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Пенза

Мужчины. Командное многоборье

1. Центральный федеральный округ (Иван Стретович, Сергей Кривунец, Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев) — 332,026 балла.

2. Москва-1 (Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Алексей Косьянов, Станислав Хегай, Николай Кишкилёв) — 331,125.

3. Сибирский федеральный округ (Андрей Лагутов, Андрей Черкасов, Никита Летников, Никита Игнатьев, Денис Юров, Олег Степко) — 322,525.