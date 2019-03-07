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Российские кёрлингистки проиграли сборной Канады на Универсиаде в Красноярске

Российские кёрлингистки проиграли сборной Канады на Универсиаде в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Канады в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 8:9.

Кёрлинг. Универсиада-2019. Красноярск. Женщины. Групповой этап
Канада — Россия — 9:8 (1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2, 2:0, 1:0).

Состав сборной России: Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева, Мария Комарова, Анна Веневцева (запасная).

Ранее россиянки обыграли команды Южной Кореи, Швейцарии, Японии, Великобритании и Италии, а также проиграли сборной Китая. Сегодня, 7 марта, женская сборная России, гарантировавшая себе место в плей-офф, сыграет с командой Чехии.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России лидирует в медальном зачёте, завоевав уже 61 награду — 19 золотых, 23 серебряные и 19 бронзовых.

Универсиада-2019. Женщины. Групповой этап. Канада - Россия
07 марта 2019 года, четверг. 05:00 МСК
Российские кёрлингистки победили сборную Италии на Универсиаде-2019
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