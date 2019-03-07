Мошкова: мне не всегда хватает концентрации на огневом рубеже

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова прокомментировала победу в гонке преследования на зимней Универсиаде в Красноярске.

«Не всегда хватает концентрации на рубеже, поэтому на первых трёх совершила по одному промаху. Девушки стреляли лучше, приходилось догонять на дистанции. Всё решилось на последнем рубеже, я не допустила промахов, это помогло мне победить», — приводит слова Мошковой официальный сайт соревнований.

Россиянки заняли первые шесть мест. Серебро досталось Ирине Казакевич, бронза — Тамаре Ворониной.

Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 66 наград — 21 золотую, 24 серебряные и 21 бронзовую.