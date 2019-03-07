Сергей Горланов: ориентирование шаг за шагом идёт к цели – быть на Олимпиаде

Член сборной России по спортивному ориентированию Сергей Голованов прокомментировал завоевание золотой медали на зимней Универсиаде-2019. В паре с Мариной Вяткиной он опередил сборную Норвегии.



«Я уже говорил накануне, что очень люблю контактные гонки, это моя стихия. Однако в сегодняшней победе совершенно не был уверен – в Красноярск приехал Йорген Баклид из Норвегии, я его хорошо знаю. Я с ним ещё на февральском чемпионате Европы в Турции зарубился, где мы уступили норвежцам в мужской эстафете. Очень сильный парень с прекрасным финишем, и мне очень не хотелось столкнуться с ним на последнем пункте, чтобы решать исход гонки в самом конце. И я очень рад, что на заключительный этап, благодаря своей партнерше Марине Вяткиной, уходил с приличным преимуществом.



Конечно, все мы рады, что наш вид спорта получил такое признание и представлен на Всемирной универсиаде. Так мы шаг за шагом идём к цели — к вступлению в олимпийскую программу. Это наша мечта. Все мы понимаем, что будет нелегко, что надо добавлять в зрелищности. Видимо, придётся пожертвовать классическими дисциплинами – как в чистых лыжах спринты постепенно вытеснили гонки с раздельного старта. Спорт меняется, должны меняться и мы», — передаёт слова Гербуловой корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Россияне выиграли смешанную эстафету на Универсиаде в спортивном ориентировании