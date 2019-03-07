Пихлер: мои спортсмены будут в изоляции на ЧМ. Они работали ради этого весь год

Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону заявил, что спортсмены во время домашнего чемпионат мира должны быть изолированы.

«Спортсмены не могут выйти и выпить кофе, они должны оставаться в номерах. У нас есть собственный шеф-повар, и мы будем находиться в изоляции в течение 11 дней. Мне всё равно, что думают биатлонисты. Но они меня понимают. Они работают ради этого весь год и должны быть профессионалами, как Магдалена Форсберг и Уле-Эйнар Бьорндален», — приводит слова тренера сборной Швеции Вольфганга Пихлера NRK.

Напомним, сегодня, 7 марта, стартовал чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). На старте турнира сборная Норвегии победила в смешанной эстафете. Второе место заняли представители Германии, итальянцы замкнули тройку призёров. Российские биатлонисты остановились в шаге от медалей.