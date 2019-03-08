Российские кёрлингисты уступили британцам на Универсиаде в Красноярске

Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде Великобритании в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 6:8.
В состав сборной России вошли: Денис Исламов, Вадим Шведов, Даниил Горячев, Александр Быстров и Николай Чередниченко (запасной).
Кёрлинг. Универсиада-2019. Красноярск
Мужчины. Групповой этап
Россия — Великобритания — 6:8 (0:1, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 3:0, 0:1)
После восьми матчей сборная России с тремя победами при пятью поражениях делит седьмое место в таблице с командами США и Южной Кореи.
Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 71 награду — 23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые.
Универсиада-2019. Мужчины. Групповой этап. Россия - Великобритания
08 марта 2019 года, пятница. 05:00 МСК
Российские кёрлингисты проиграли американцам на Универсиаде в Красноярске