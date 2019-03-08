МФК «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в 22-м туре Высшей лиги

В матче 22-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге московский «Спартак» на своей площадке сыграл вничью с «Динамо» (Московская область) со счётом 3:3. В составе красно-белых два мяча забил Юрий Синцов. У гостей дважды отличился Евгений Дроздов.



«Спартак» после 20 игр занимает пятое место в турнирной таблице Высшей лиги, уступая находящейся на четвёртой позиции «Алге» 3 очка. «Динамо» располагается на девятой позиции.



Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига

22-й тур

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Московская область) — 3:3 (1:2).

Голы: Дроздов, 8 (0:1); Дроздов, 16 (0:2); Синцов, 25 (1:2); Орлов, 28 (1:3); Адамов, 38 (2:3); Синцов, 48 (3:3).

16 марта в рамках 23-го тура «Спартак» сыграет с «Дельтой» (Астрахань).