Российские шахматисты добыли победу и ничью на чемпионате мира в Астане

На командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан), состоялись очередные матчи группового этапа.



Мужская сборная России сыграла вничью с командой Англии в четвертом туре — 2:2. В составе команды выступили Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. Все они сыграли свои игры вничью.



По итогам четвёртого тура сборная России делит второе место в турнирной таблице с командой Ирана (по 10 баллов). На один балл опережает всех команда Индии.



Женская сборная России в матче четвёртого тура соревнований оказалась сильнее команды Индии, победив со счётом 3,5: 0,5. Александра Костенюк стала единственной, кому не удалось выиграть свою партию.



Женская команда в составе Екатерины Лагно, Александры Горячкиной, Ольги Гири и Александры Костенюк уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 14 баллов.