Универсиада. Фигурное катание. Трансляция синхронного катания

Сегодня, 9 марта, на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в рамках соревнований по фигурному катанию состоится розыгрыш медалей в синхронном катании – неолимпийской дисциплине. Россию представляют коллективы «Дрим тим» и «Татарстан».

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. На данный момент в активе российских студентов 78 медалей (27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовых).

В седьмой день россияне завоевали семь (4, 3, 0) медалей. Чемпионами Универсиады-2019 стали: Бетина Попова и Сергей Мозгов (танцы на льду), Иван Кузнецов (горные лыжи), Никита Автанеев(сноуборд), Александр Терентьев и Христина Мацокина (лыжный спорт).

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.