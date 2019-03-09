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Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде-2019 в Красноярске

Российские лыжники выиграли эстафету на Универсиаде-2019 в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Мужская сборная России одержала победу в лыжной эстафете 4х7,5 км на Универсиаде-2019 в Красноярске.

За российскую команду выступали Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк и Иван Якимушкин. Второе место заняла национальная сборная Казахстана, бронза досталась сборной Финляндии.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 81 медаль — 29 золотых, 29 серебряных и 23 бронзовые. Национальная команда повторила собственный рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде. На соревнованиях 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Универсиада-2019. Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
09 марта 2019 года, суббота. 08:00 МСК
1
Россия
1:15:22.2
2
Казахстан
+1:26.6
3
Финляндия
+1:46.9
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