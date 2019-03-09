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Сборная России по биатлону завоевала золото в сингл-миксте на Универсиаде-2019

Сборная России по биатлону завоевала золото в сингл-миксте на Универсиаде-2019
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Сборная России по биатлону заняла первое место в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Александр Дедюхин и Валерия Васнецова преодолели дистанцию за 42 минуты 53,4 секунды. Второй стала сборная Чехии (отставание — 6,5 секунды), третьей — команда Франции (+51,8).

Универсиада-2019. Красноярск, Россия

Одиночная смешанная эстафета

1. Валерия Васнецова – Александр Дедюхин (Россия) – 42.53,4 (4+17)
2. Натали Юрчова – Давид Толар (Чехия) – +6,5 (1+17)
3. Марин Шалламель – Феликс Котте Пюнель (Франция) – +51,8 (5+10)
4. Магда Пищура – Матеуш Яник (Польша) – +1.10,6 (5+18)
5. Арина Яборова – Виктор Кривко (Беларусь) – +2.27,1 (5+15)

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

Универсиада-2019. Смешанная эстафета 6 + 7,5 км
09 марта 2019 года, суббота. 10:00 МСК
1
Россия
42:53.4
2
Чехия
+6.5
3
Франция
+51.8
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