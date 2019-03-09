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Константинова: ставлю себе за этот сезон четвёрку. Хотелось бы меньше косяков

Константинова: ставлю себе за этот сезон четвёрку. Хотелось бы меньше косяков
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская фигуристка Станислава Константинова по окончании выступления на Универсиаде в Красноярске поставила себе четвёрку за сезон-2018/19.

В нынешнем сезоне Константинова стала четвёртой на чемпионате России в Саранске и заняла аналогичное место на чемпионате Европы.

«Ставлю себе за этот сезон четвёрку, потому что мне хотелось бы от себя больше лоска и меньше косяков на вращениях в короткой программе. Сейчас, конечно, буду держать себя в форме до окончания двух чемпионатов мира, всякое бывает — нужно быть наготове.

Сейчас приеду домой и буду заниматься постановкой новых программ, а также изучением новых элементов. Каких? Я что, зря аксели в начале поставила?» — цитирует Константинову ТАСС.

Фигуристка Константинова стала бронзовым призёром Универсиады в Красноярске
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