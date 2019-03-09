Худайбердиева и Назаров — серебряные призёры ЧМ среди юниоров в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров стал серебряными призёрами чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию, который проходит в Загребе (Хорватия). На третью ступень пьедестала почёта поднялись Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. Обе российские пары по сумме двух танцев уступили канадскому дуэту Марджори Лажуи/Закари Лага.

Российские танцоры Арина Ушакова и Максим Некрасов — пятые.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия

Танцы на льду

1. Марджори Лажуи/Закари Лага (Канада) – 176,10.

2. Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 171,22.

3. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) – 170,43…

5. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 166,48