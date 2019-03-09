«Спартак» вновь не смог обыграть «Чеховских медведей» в гандбольной Суперлиге

Лидер чемпионата России по гандболу московский «Спартак» вновь не смог обыграть действующего чемпиона – «Чеховских медведей». В выездном матче Суперлиги красно-белые уступили хозяевам площадки со счётом 27:31. Самым результативным игроком в составе «Чеховских медведей» стал Сергей Марк Косоротов, забивший 9 мячей. 6 раз отличился Александр Котов. Лучшим в составе «Спартака» стал Дмитрий Ковалёв, на его счету 8 мячей.

Ранее во встрече за Суперкубок выиграли «медведи» (22:21), а в первом матче Суперлиги команды разошлись миром (24:24).

За три тура до финиша регулярного чемпионата «Спартак» опережает чеховцев на 1 очко.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 31:27 (16:15).