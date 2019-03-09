Конькобежец Румянцев выиграл зачёт КМ в стайерских дистанциях

Российский конькобежец Александр Румянцев стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира.

В субботу, 9 марта, состоялся финал Кубка мира на дистанции 5000 м. Победителем соревнований с результатом 6 минут 3,70 секунды стал голландец Патрик Руст. Второе место занял его товарищ по команде Марсель Боскер (+5,19). Тройку призёров замкнул действующий рекордсмен мира, канадец Тед-Ян Блумен (+5,93). Румянцев остановился в шаге от пьедестала (+7,07).

Конькобежный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины, 5000 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) — 6.03,70.

2. Марсель Боскер (Нидерланды) — +5,19.

3. Тед-Ян Блумен (Канада) — +5,93.

4. Александр Румянцев (Россия) — +7,07...

8. Сергей Трофимов (Россия) — +13,58...

12. Данила Семериков (Россия) — +22,59.

По итогам сезона-2018/2019 Румянцев выиграл Кубок мира в дистанционном зачёте (5000 и 10 000 м), набрав 322 очка. Второе место занял Боскер (320). Тройку лидеров замкнул норвежец Сверре-Лунде Педерсен (317).

Конькобежный спорт. Кубок мира.

Мужчины. Дистанционный зачёт (5000 и 10 000 м)

1. Александр Румянцев (Россия) — 322 очка.

2. Марсель Боскер (Нидерланды) — 320.

3. Сверре-Лунде Педерсен (Норвегия) — 317.