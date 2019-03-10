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Универсиада-2019. Биатлон. Масс старт.12,5 км. Женщины
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Универсиада-2019. Биатлон. Трансляция женского масс-старта на 12,5 км

Универсиада-2019. Биатлон. Трансляция женского масс-старта на 12,5 км
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Сегодня, 10 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске проходит женский масс-старт у биатлонисток на 12,5 км. Сборную России представят: Наталья Гербулова, Екатерина Мошкова, Елена Чиркова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина и Ирина Казакевич.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

Всего в Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые награды.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

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