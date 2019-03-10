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Российские биатлонистки в 4-й раз заняли весь пьедестал на Универсиаде-2019

Российские биатлонистки в 4-й раз заняли весь пьедестал на Универсиаде-2019
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова выиграла масс-старт на 12,5 км на зимней Универсиаде в Красноярске. Россиянки заняли первые пять мест. Серебро досталось Елизавете Каплиной, бронза — Елене Чирковой.

Биатлон. Зимняя Универсиада. Красноярск
Масс-старт. 12,5 км. Женщины
1. Екатерина Мошкова (Россия) — 42.05,7 (3).
2. Елизавета Каплина (Россия) — +4,0 (2).
3. Елена Чиркова (Россия) — +1.04,2 (3).
4. Тамара Воронина (Россия) — +1.07,4 (3).
5. Ирина Казакевич (Россия) — +1.30,4 (7).
Наталья Гербулова (Россия) — дисквалифицирована.

Отметим, Мошкова стала трёхкратной чемпионкой XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Добавим, российские биатлонистки занимали весь пьедестал почёта во всех четырёх личных гонках.

Сегодня, 10 марта, также состоится мужская гонка с общего старта. Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.

Универсиада-2019. Женщины. Масс-старт 12,5 км
10 марта 2019 года, воскресенье. 07:00 МСК
1
Екатерина Мошкова
Россия
42:05.7
2
Елизавета Каплина
Россия
+4.0
3
Елена Чиркова
Россия
+1:04.2
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