Иванов: не знаю, что произошло на лёжке, нужно поговорить с тренерами

Российский биатлонист Дмитрий Иванов прокомментировал выступление в масс-старте на 15 км на Универсиаде в Красноярске, где показал пятый результат.

Первое место занял норвежец Эспен Ульдал, вторым стал белорус Максим Воробей. Тройку призёров замкнул чех Адам Вацлавик.

«Выходил спокойным на старт, был настроен на медали. Но на лёжке не знаю, что произошло, нужно поговорить с тренерами. На первую стойку пришёл уже готовым бороться, отстрелял чисто, но догнать не получилось. Отмечу, что скольжение лыж было очень тугое, приходилось в подъём в полную мощность вкладываться, как следствие — были трудности при стрельбе. Обидно, что в последней гонке мы упустили медали», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».