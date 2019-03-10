Четвёрка Андрианова остановилась в шаге от медали на ЧМ по бобслею в Уистлере

Российские бобслеисты Максим Андрианов, Руслан Самитов, Василий Кондратенко и Алексей Зайцев заняли четвёртое место в соревнованиях четырёхместных экипажей на чемпионате мира в Уистлере (Канада).

Победителем с результатом 3 минуты 21,33 секунды по сумме четырёх попыток стал немецкий экипаж под управлением двукратного олимпийского чемпиона Франческо Фридриха. Второе место занял латвийский квартет (+0,29), пилотируемый Оскаром Киберманисом. Тройку призёров замкнула канадская четвёрка под руководством олимпийского чемпиона 2018 года Джастина Криппса (+0,45). Россияне уступили чемпионам мира 0,76 секунды.

Бобслей. Чемпионат мира. Уистлер, Канада

Мужчины. Четвёрки

1. Германия (Франческо Фридрих, Канди Бауэр, Торстен Маргис, Мартин Гроткопп) — 3.21,33.

2. Латвия (Оскар Киберманис, Матис Микнис, Арвис Вилкасте, Янис Стренга) — +0,29.

3. Канада (Джастин Криппс, Бенджамин Коквелл, Райан Соммер, Кэмерон Стоунз) — +0,45.

4. Россия (Максим Андрианов, Руслан Самитов, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев) — +0,76...

12. Россия (Александр Бредихин, Андрей Лылов, Роман Кошелев, Илья Малых) — +2,12.