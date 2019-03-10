Гимнаст Нагорный стал шестикратным чемпионом России 2019 года

Никита Нагорный выиграл ещё три золотые медали на чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе.

Во второй день соревнований на отдельных снарядах гимнасты разыграли три комплекта наград: в опорном прыжке, в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине. Во всех видах победу одержал серебряный призёр Олимпийских игр — 2016.

По итогам опорного прыжка спортсмен получил 14,683 балла. Второе место занял двукратный чемпион мира Артур Далалоян (14,516), Олег Степко — третий (14,233).

В упражнении на параллельных брусьях Нагорный набрал 15,000 балла. Серебряным призером стал Дмитрий Ланкин (14,533), бронза — у Никиты Игнатьева (13,900).

В упражнении на перекладине Нагорный получил 13,733 балла. Вторым стал Игнатьев (13,700), Иван Стретович (13,500) замкнул тройку призёров.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Пенза

Мужчины, опорный прыжок

1. Никита Нагорный — 14,683.

2. Артур Далалоян — 14,516.

3. Олег Степко — 14,233.

Мужчины, параллельные брусья

1. Никита Нагорный — 15,000.

2. Дмитрий Ланкин — 14,533.

3. Никита Игнатьев — 13,900.

Мужчины, перекладина

1. Никита Нагорный — 13,733.

2. Никита Игнатьев — 13,700.

3. Иван Стретович — 13,500.

Таким образом, Нагорный выиграл шесть золотых медалей на прошедшем турнире. Ранее гимнаст выиграл соревнования в многоборье, а также в упражнении на коне и кольцах.