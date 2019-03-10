Фристайлистка Безгодова взяла бронзу Универсиады в парном могуле

Российская спортсменка Елизавета Безгодова заняла третье место на Универсиаде в Красноярске в парном могуле. В малом финале спортсменка показала результат 15 баллов.



Золото завоевала немка Леа Буард (20), серебро — японка Кисара Сумиёси (5).



В активе российской команды, уже обеспечившей себе победу в медальном зачёте Универсиады, 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых наград. Ещё вчера Россия установила новый рекорд по количеству золотых медалей на зимней Универсиаде, взяв 30-ю награду в биатлоне. Сборная побила собственный рекорд — на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате спортсмены завоевали 29 золотых наград, к которым прибавили 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.



Универсиада завершится 12 марта.