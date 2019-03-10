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Фристайлистка Безгодова взяла бронзу Универсиады в парном могуле

Фристайлистка Безгодова взяла бронзу Универсиады в парном могуле
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская спортсменка Елизавета Безгодова заняла третье место на Универсиаде в Красноярске в парном могуле. В малом финале спортсменка показала результат 15 баллов.

Золото завоевала немка Леа Буард (20), серебро — японка Кисара Сумиёси (5).

В активе российской команды, уже обеспечившей себе победу в медальном зачёте Универсиады, 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых наград. Ещё вчера Россия установила новый рекорд по количеству золотых медалей на зимней Универсиаде, взяв 30-ю награду в биатлоне. Сборная побила собственный рекорд — на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате спортсмены завоевали 29 золотых наград, к которым прибавили 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Универсиада завершится 12 марта.

Универсиада-2019. Женщины. Парный могул
10 марта 2019 года, воскресенье. 15:30 МСК
1
Леа Буард
Германия
2
Кисара Сумиёси
Япония
3
Елизавета Безгодова
Россия
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