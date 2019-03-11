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Мальцева и Набиулин выиграли золото Универсиады в ски-кроссе

Мальцева и Набиулин выиграли золото Универсиады в ски-кроссе
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская фристайлистка Екатерина Мальцева выиграла золото в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске. Серебряным призёром стала её соотечественница Анна Антонова. Третий результат продемонстрировала представительница Чехии Клара Каспарова.

В мужских соревнованиях первенствовал россиянин Артём Набиулин. Серебро взял его соотечественник Максим Вихров. Тройку призёров замкнул немец Флориан Вильмсманн.

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России досрочно победила в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали уже 108 медалей — 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Универсиада-2019. Мужчины. Ски-кросс
11 марта 2019 года, понедельник. 09:30 МСК
1
Артем Набиулин
Россия
2
Максим Вихров
Россия
3
Флориан Вильмсман
Германия
Универсиада-2019. Женщины. Ски-кросс
11 марта 2019 года, понедельник. 09:30 МСК
1
Екатерина Мальцева
Россия
2
Анна Антонова
Россия
3
Клара Кашпарова
Чехия
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