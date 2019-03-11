Мальцева и Набиулин выиграли золото Универсиады в ски-кроссе

Российская фристайлистка Екатерина Мальцева выиграла золото в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске. Серебряным призёром стала её соотечественница Анна Антонова. Третий результат продемонстрировала представительница Чехии Клара Каспарова.



В мужских соревнованиях первенствовал россиянин Артём Набиулин. Серебро взял его соотечественник Максим Вихров. Тройку призёров замкнул немец Флориан Вильмсманн.

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России досрочно победила в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали уже 108 медалей — 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.