Сборная России выиграла 109 медалей и лидирует в зачёте Универсиады-2019

Сборная России является безоговорочным лидером общекомандного медального зачёта XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после 10-го дня соревнований.

На счету российской команды 109 медалей (40 золотых, 38 серебряных, 31 бронзовая).

На втором месте идёт сборная Южной Кореи (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые). Тройку лучших замыкают японские спортсмены, которые завоевали 12 (4, 4, 4) наград.

В понедельник, 11 марта, было разыграно пять комплектов наград. Российские спортсмены выиграли пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль.



Золото завоевали женская сборная России по хоккею шайбой, которая в финале выиграла у команды Канады со счётом 2:0; лыжница Алиса Жамбалова (масс-старт); фристайлисты Артём Набиулин и Екатерина Мальцева (оба — ски-кросс) и горнолыжник Семён Ефимов (слалом). Серебряные награды достались фристайлистам Максиму Вихрову и Анне Антоновой в ски-кроссе, а также лыжнице Екатерины Смирновой (масс-старт). Бронза в активе лыжницы Яны Кирпиченко в масс-старте.

Универсиада-2019 завершится 12 марта.