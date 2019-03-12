Лыжник Киливнюк завоевал серебро Универсиады в гонке на 30 км, Порошкин — бронзу

Японский лыжник Наото Баба выиграл золотую медаль в масс-старте на 30 км в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Серебряным призёром стал россиянин Кирилл Киливнюк. Бронза досталась его соотечественнику Илье Порошкину.
Универсиада. Красноярск. Лыжные гонки
Масс-старт. 30 км. Мужчины
1. Наото Баба (Япония) — 1:10.20,9.
2. Кирилл Киливнюк (Россия) — +30,8.
3. Илья Порошкин (Россия) — +35,8.
4. Егор Казаринов (Россия) — +1.55,7.
5. Иван Якимушкин (Россия) — +1.56,1...
7. Антон Тимашов (Россия) — +2.01,9.
Сборная России досрочно победила в медальном зачёте Универсиады в Красноярске. На счету российской команды 111 медалей (40 золотых, 39 серебряных, 32 бронзовые).
Зимняя Универсиада 2019 года завершится сегодня, 12 марта.
Универсиада-2019. Мужчины. Масс-старт 30 км. Свободный стиль
12 марта 2019 года, вторник. 07:30 МСК
1
Наото Баба
Япония1:10:20.9
2
Кирилл Киливнюк
Россия+30.8
3
Илья Порошкин
Россия+35.8
Лыжник Якимушкин дисквалифицирован, золото Универсиады получил Терентьев