Устюгов: возможно, в этом сезоне на старт уже не выйду. Есть проблемы с жёлчным

Российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что может пропустить оставшуюся часть сезона из-за проблем со здоровьем.



«Есть проблемы с жёлчным, лечусь, прохожу обследования. На этапе Кубка мира в Фалуне тоже не выступлю и, возможно, в этом сезоне вообще уже на старт не выйду», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт».

26-летний спортсмен не вошёл в состав сборной России на этап Кубка мира, который пройдёт в Драммене (Норвегия) сегодня, 12 марта.

На прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в эстафете. Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/17.