Как прошёл последний день соревнований на Универсиаде-2019 в Красноярске

Сегодня в Красноярске завершилась XXIX Всемирная зимняя универсиада. Сборная Россия безоговорочно выиграла медальный зачёт соревнований. На счету российской команды 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых) – это лучший результат для отдельной сборной в истории проведения Универсиад.



В последний день соревнований было разыграно два комплекта наград. В лыжной гонке на 30 км Кирилл Киливнюк (серебро) и Илья Порошкин (бронза) уступили японцу Наото Баба, а в финале хоккейного мужского турнира сборная России обыграла команду Словакии. В матче за бронзовые медали канадцы оказались сильнее сборной Казахстана.

Второе место в медальном зачёте заняла сборная Южной Кореи (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые). Тройку лучших замкнули японские спортсмены, которые завоевали 13 (4, 4, 4) наград.