Назван предварительный состав женской сборной РФ на эстафету на ЧМ по биатлону

Тренер женской сборной России Леонид Гурьев огласил предварительный состав команды на эстафету, которая пройдёт в рамках чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) 16 марта.



«Предварительный состав на эстафету — Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова и, если брать по индивидуальной гонке, то Лариса Куклина. При каких условиях можем рассчитывать на медаль? Если будем брать один дополнительный патрон на восемь огневых рубежей — тогда мы будем в состоянии бороться», — приводит слова Гурьева сайт «Матч ТВ».

Накануне в Эстерсунде прошла женская индивидуальная гонка. Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 16-е место.

«Была сложная ветровая обстановка. Юрлова-Перхт допустила необязательные промахи, но с „лёжкой“ в целом справилась. Накануне разбирали всю стрельбу, начиная с первого этапа Кубка мира. Со Светой Мироновой мы тоже разбирали стрельбу. Она сделала один отрыв на четыре часа. На пристрелке два «пятачка» стрельнула. Постарались всех пристрелять по центру в штиль и сказали, что надо будет делать поправки, если будет ветер слева или справа. Только у Кайшевой вся стрельба сместилась.



Проиграли больше в стрельбе. Юрлова-Перхт и Миронова показали хороший ход. Для Мироновой пока тяжеловато проходить четыре огневых рубежа. Как выбирали состав на индивидуалку? Был выбор между Кайшевой, Куклиной и Морозовой. Посмотрели по тренировкам. Без штрафа все рубежи проходили Кайшева и Куклина. Выбрали из троих спортсменок по спортивному принципу», — сказал Гурьев.



Чемпионат мира завершится 17 марта.