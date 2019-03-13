Ковтун пропустит ЧМ по фигурному катанию по медицинским показателям

Российский фигурист Максим Ковтун не выступит на чемпионате мира, который пройдёт в Сайтаме (Япония) с 20 по 24 марта, по медицинским показаниям, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Вместо него в соревнованиях примет участие Андрей Лазукин.

Напомним, в этом сезоне Ковтун стал чемпионом России, а также серебряным призёром на Универсиаде в Красноярске. На чемпионате Европы, который проходил в Минске (Беларусь), 23-летний спортсмен показал 14-й результат.

Напомним, в мужском одиночном катании сборную России представят бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата мира Михаил Коляда и серебряный медалист чемпионата Европы-2019 Александр Самарин.

Действующим чемпионом мира является американский фигурист Нэтан Чен.