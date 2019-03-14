Олимпийский чемпион борец Садулаев не выступит на Кубке мира в Якутске

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не выступит на Кубке мира в Якутске. Соревнования пройдут 16-17 марта.

«Лидер нашей команды Абдулрашид Садулаев, к сожалению, травмировался на заключительном тренировочном сборе перед Кубком мира. Повреждение не очень серьёзное, но мы не стали рисковать. Ему сейчас лучше пройти соответствующие лечебные процедуры для того, чтобы он в здоровом состоянии подошел к чемпионату Европы. Мы сделали замену в составе, в этой весовой категории выступит Расул Магомедов», — цитирует главного тренера сборной России Дзамболата Тедеева «РИА Новости».

Состав сборной России

До 57 кг. Арыйан Тютрин, Муслим Садулаев.

До 61 кг. Зелимхан Абакаров, Рамазан Ферзалиев.

До 65 кг. Гаджимурад Рашидов — двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира; Виктор Рассадин.

До 70 кг. Давид Баев, Анзор Закуев.

До 74 кг. Заурбек Сидаков — чемпион мира 2018 года; Тимур Бижоев.

До 79 кг. Магомед Рамазанов, Хусей Суюнчев.

До 86 кг. Даурен Куруглиев — чемпион Европы 2017 года; Владислав Валиев — призёр чемпионата мира 2017 года.

До 92 кг. Магомед Курбанов, Алихан Жабраилов.

До 97 кг. Расул Магомедов; Владислав Байцаев — чемпион Европы-2018.

До 125 кг. Зелимхан Хизриев, Павел Кривцов.