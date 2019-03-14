Мужская сборная России по шахматам обыграла Индию в последнем туре командного ЧМ

Мужская сборная России по шахматам, уже в статусе чемпиона мира, обыграла команду Индии в заключительном туре первенства в Астане (Казахстан) – 2,5 – 1,5.

Единственную победу россиянам принёс Александр Грищук. Встречи Яна Непомнящего, Сергея Карякина, Дмитрия Андрейкина и Владислава Артемьева завершились вничью.

Вчера, 13 марта, сборная России шахматам досрочно выиграла командный чемпионат мира. В итоговой таблице россияне имеют 16 набранных очков. Серебро завоевали шахматисты сборной Англии (13 очков), бронза у команды Китая (12).

Напомним, женская сборная России по шахматам завоевала серебряные награды командного чемпионата мира в Астане.