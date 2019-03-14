Шишкарёв: о заменах речи быть не может — Трефилов останется в «Кубани» и сборной

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв встретился с главным тренером «Кубани» и женской сборной России Евгением Трефиловым, который в Краснодаре восстанавливается после операции на сердце.

«Евгений Васильевич чувствует себя гораздо лучше. Понятно, что перед операцией он волновался, и все мы переживали за его здоровье. В очередной раз хочу отдать должное мужеству Евгения Васильевича – от разговоров о своём состоянии он быстро переходил к гандбольным темам. Чувствуется, он находится в курсе всех дел и клуба, и сборной. Можно только удивиться, как хорошо Евгений Васильевич владеет полной информацией и как ему удается дистанционно контролировать ситуацию.

Ждём возвращения Евгения Васильевича в строй. И чтобы не было лишних волнений, я сразу обозначил ему, что он продолжит тренировать «Кубань» и сборную России. О каких-то заменах не может быть и речи. Евгений Васильевич у нас такой один, он полностью отдаётся своему делу и как никто другой погружен в российский женский гандбол. Надеюсь, понимание этого придаст Трефилову сил и мотивации идти на поправку хорошими темпами. В то же время я попросил Евгения Васильевича внимательно следить за здоровьем, выполнять все предписания врачей. Очень ждём полного восстановления нашего тренера. Желаем ему только здоровья!» – приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.