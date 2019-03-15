Ласицкене стала лучшей легкоатлеткой зимы-2019 по версии американского журнала

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала лучшей спортсменкой зимнего сезона 2019 года по версии американского легкоатлетического журнала Track and Field. 26-летняя россиянка второй раз подряд побеждает в этой номинации.

В 2019 году основной соперницей Ласицкене была британская бегунья на длинные дистанции Лора Мьюр. Зимой 2019-го россиянка, владеющая лучшим результатом сезона в мире, выиграла чемпионат Европы в помещении.

Ранее лучшими легкоатлетками зимнего сезона Track and Field признавал россиянок Светлану Феофанову (дважды), Елену Исинбаеву (трижды) и Татьяну Лебедеву.

Ласицкене с 2015 года выступает в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.