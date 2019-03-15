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В Сочи с 25 по 27 апреля пройдёт премия и форум «Спорт и Россия—2019»

В Сочи с 25 по 27 апреля пройдёт премия и форум «Спорт и Россия—2019»
Другие / Прочие виды спорта

С 25 по 27 апреля 2019 года в Сочи в пятизвёздочном «Marriot Krasnaya Polyana Hotel» состоится премия и форум «Спорт и Россия».

Участниками национальной программы могут стать организации любой формы собственности или персоналии, внёсшие существенный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни.

Премия и форум «Спорт и Россия» — это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и поддержку спорта в России, призванное способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укрепить связи среди профессионального сообщества.

В рамках премии состоится форум, который станет деловой площадкой для ведущих российских и международных специалистов в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт.

Завершит мероприятие церемония награждения лауреатов премии, ведущим которой выступит известный спортивный комментатор Виктор Гусев.

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