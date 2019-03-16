Клебо опережает Большунова на 102 очка за 4 гонки до завершения Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо увеличил преимущество над россиянином Александром Большуновым в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте на этапе в Фалуне (Швеция).

Клебо за четыре гонки до завершения розыгрыша Кубка мира опережает Большунова на 102 балла.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1381 очко.

2. Александр Большунов (Россия) — 1279.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 802.

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 708.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 671.

6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 670.

7. Сергей Устюгов (Россия) – 633.

8. Франческо Де Фабиани (Италия) — 630.

9. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 609…

10. Федерико Пеллегрино (Италия) — 542...

13. Андрей Мельниченко (Россия) – 481...

14. Андрей Ларьков (Россия) – 475…

16. Денис Спицов (Россия) – 413…

20. Глеб Ретивых (Россия) – 329...

23. Евгений Белов (Россия) – 294…

25. Максим Вылегжанин (Россия) – 282…

39. Алексей Червоткин (Россия) – 156…

42. Александр Бессмертных (Россия) – 139.

Завтра, 17 марта, в Фалуне состоится индивидуальная гонка свободным стилем на 15 км.