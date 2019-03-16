Клебо опережает Большунова на 102 очка за 4 гонки до завершения Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо увеличил преимущество над россиянином Александром Большуновым в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте на этапе в Фалуне (Швеция).
Клебо за четыре гонки до завершения розыгрыша Кубка мира опережает Большунова на 102 балла.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1381 очко.
2. Александр Большунов (Россия) — 1279.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 802.
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 708.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 671.
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 670.
7. Сергей Устюгов (Россия) – 633.
8. Франческо Де Фабиани (Италия) — 630.
9. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 609…
10. Федерико Пеллегрино (Италия) — 542...
13. Андрей Мельниченко (Россия) – 481...
14. Андрей Ларьков (Россия) – 475…
16. Денис Спицов (Россия) – 413…
20. Глеб Ретивых (Россия) – 329...
23. Евгений Белов (Россия) – 294…
25. Максим Вылегжанин (Россия) – 282…
39. Алексей Червоткин (Россия) – 156…
42. Александр Бессмертных (Россия) – 139.
Завтра, 17 марта, в Фалуне состоится индивидуальная гонка свободным стилем на 15 км.