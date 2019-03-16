Гимнаст Далалоян победил в многоборье на этапе Кубка мира в Германии

Двукратный чемпион мира 2019 года, четырёхкратный чемпион Европы российский гимнаст Артур Далалоян выиграл соревнования в многоборье на этапе Кубка мира в Штутгарте (Германия).

По сумме оценок выступлений на шести снарядах действующий абсолютный чемпион мира набрал 84,497 балла. Второе место занял китайский спортсмен Сунь Вэй (83,465). Тройку призёров замкнул представитель Украины Пётр Пахнюк (83,331).

Спортивная гимнастика. Кубок мира. Штутгарт, Германия

Мужчины, многоборье

1. Артур Далалоян (Россия) — 84,497 балла.

2. Сунь Вэй (Китай) — 83,465.

3. Пётр Пахнюк (Украина) — 83,331.

Этап Кубка мира в Штутгарте завершится 18 марта.

Отметим, этапы Кубка мира являются этапом отборочных соревнований на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).