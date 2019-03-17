Конькобежцы Качанова и Муштаков выиграли ЧР в спринтерском многоборье

Бронзовые призёры чемпионата мира по конькобежному спорту-2019 Дарья Качанова и Виктор Муштаков стали чемпионами России в спринтерском многоборье.

Каждый из спортсменов по два раза пробежал дистанции 500 и 1000 м. Муштаков выиграл три дистанции из четырёх и набрал 140,695 балла. Второе место занял Виктор Лобас (143,395), тройку призёров замкнул Михаил Козлов (143,920).

В соревнованиях среди женщин первенствовала Качанова (153,950), выигравшая на двух дистанциях 1000 м. Второе место заняла Ольга Фаткулина (153,990), дважды победившая на дистанции 500 м. Третьей стала Ирина Кузнецова (157,515).

Конькобежный спорт. Чемпионат России в спринтерском многоборье. Челябинск

Мужчины

1. Виктор Муштаков — 140,695 балла.

2. Виктор Лобас — 143,395.

3. Михаил Козлов — 143,920.

Женщины

1. Дарья Качанова — 153,950 балла.

2. Ольга Фаткулина — 153,990.

3. Ирина Кузнецова — 157,515.

Действующий чемпион мира в спринтерском многоборье Павел Кулижников не принимал участия в турнире.