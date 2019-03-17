Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне

На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Александр Большунов.



Кубок мира. Фалун, Швеция



Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км, свободный стиль



1. Александр Большунов (Россия) – 33.18,6

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +8,9

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – +17,7

4. Сюр Рёте (Норвегия) – +32,2

5. Андрей Ларьков (Россия) – +41,3

6. Симен Хёгстад Крюгер (Норвегия) – +44,6

7. Алексей Червоткин (Россия) – +52,1

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +1.03,3…

10. Дарио Колонья (Швейцария) – +1.09,0...

17. Денис Спицов (Россия) – +1.18,5...

19. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – +1.22,1…

21. Андрей Мельниченко (Россия) – +1.27,6

22. Евгений Белов (Россия) – +1.27,8.