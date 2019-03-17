Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне

Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне
Другие / Лыжный спорт

На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Александр Большунов.

Кубок мира. Фалун, Швеция

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 33.18,6
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +8,9
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – +17,7
4. Сюр Рёте (Норвегия) – +32,2
5. Андрей Ларьков (Россия) – +41,3
6. Симен Хёгстад Крюгер (Норвегия) – +44,6
7. Алексей Червоткин (Россия) – +52,1
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +1.03,3…
10. Дарио Колонья (Швейцария) – +1.09,0...
17. Денис Спицов (Россия) – +1.18,5...
19. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – +1.22,1…
21. Андрей Мельниченко (Россия) – +1.27,6
22. Евгений Белов (Россия) – +1.27,8.

Лыжные гонки. КМ-2018. Мужчины. Гонка 15 км. Свободный стиль
17 марта 2019 года, воскресенье. 16:30 МСК
1
Александр Большунов
Россия
33:18.6
2
Мартин Йонсруд Сундбю
Норвегия
+8.9
3
Дидрик Тёнсет
Норвегия
+17.7
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент