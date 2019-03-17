Российские кёрлингистки потерпели первое поражение на ЧМ в Дании

Женская сборная России по кёрлингу потерпела первое поражение на чемпионате мира в Дании. Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина уступили команде Южной Кореи со счётом 6:7 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:0, 0:3, 1:0, 1:0, 0:2).

Ранее подопечные Игоря Минина одержали победы над командами Швейцарии (11:5) и Дании (7:6).

Сборная России после трёх матчей делит 3-6-е места с командами Японии, Германии и Швеции. В следующих матчах 18 марта россиянки сыграют со сборными Японии и США.

По регламенту турнира команды играют круговой этап, по результатам которого первое и второе места выходят напрямую в полуфинал, с 3-го по 6-е места играют квалификационные игры за оставшиеся два места в полуфинале. Далее пройдут финал и матч за третье место.