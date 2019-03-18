Мартен Фуркад не вошёл в состав сборной Франции на этап КМ в Хольменколлене

Определён состав сборной Франции по биатлону на заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), который пройдёт с 21 по 24 марта, сообщает официальный сайт Федерации лыжных видов спорта Франции. В заявку не вошёл пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Мартен Фуркад, который на прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) не завоевал ни одной награды.

Состав сборной Франции. Мужчины

Аристид Бег, Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Симон Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.



Женщины

Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Каролин Коломбо, Жулия Симон.

Сборная Франции на чемпионате мира в Эстерсунде завоевала 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В общем медальном зачёте французы стали восьмыми.