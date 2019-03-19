Глава НОК Японии, подозреваемый в коррупции, откажется от членства в МОК

Председатель Национального олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда намерен отказаться от статуса члена Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает агентство Kyodo. О своём решении чиновник объявит во вторник, 19 марта, когда состоится собрание НОК страны.

Ранее французские правоохранительные органы предъявили Такэде обвинения в коррупции. Японский чиновник подозревается в том, что путём подкупа заполучил поддержку африканских членов МОК при голосовании за право проведения летних Олимпийских игр 2020 года. Сам Такэда обвинения в свой адрес отверг, назвав их безосновательными.

Такэда был избран председателем НОК Японии в октябре 2001 года. Право проведения Олимпийских игр 2020 года заполучил Токио.