Призёр ЧМ по плаванию скончался в 26 лет, ему стало плохо после тренировки

Во Флориде (США) скончался гонконгский пловец Кеннет То, сообщает Southern China Morning Post.

Обладатель 17 национальных рекордов почувствовал себя плохо в раздевалке после тренировки. Он срочно был доставлен в больницу, где и скончался вечером 18 марта. В США спортсмен проходил трёхмесячный курс обучения в университете Флориды.

Причина смерти гонконгского пловца пока остаётся неизвестной. По словам президента Гонконгской ассоциации любительского плавания Ронни Вонг Ман-чу, То был «главной надеждой страны на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио».

«Мы всё ещё ждём более подробной информации об инциденте, произошедшем в Соединённых Штатах. Но мы выражаем наше глубочайшее сочувствие семье Кеннета», — сказал Вонг Ман-чу.

Главным достижением в карьере То была серебряная медаль, завоёванная на чемпионате мира 2013 года в Барселоне.