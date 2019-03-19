Трёхкратная олимпийская чемпионка Поллак умерла на 58-м году жизни

На 58-м году жизни скончалась трёхкратная чемпионка Олимпийских игр по плаванию немка Андреа Поллак.

По информации Swim Swam, в последние годы спортсменка боролась с онкологическим заболеванием.

На Играх 1976 года в Монреале Поллак выиграла две золотых медали и ещё одну — на Олимпиаде-1980 в Москве. Кроме того она трижды становилась серебряным призёром ОИ. В 1987 году Поллак была включена в Зал славы мирового плавания.

Ранее стало известно, что во Флориде (США) умер гонконгский пловец Кеннет То. Обладатель 17 национальных рекордов почувствовал себя плохо в раздевалке после тренировки. Он срочно был доставлен в больницу, где скончался вечером 18 марта. Причина смерти спортсмена пока остаётся неизвестной.