Балахничёв: судьба ордера будет такой же — мне опять придётся тратить деньги

Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал информацию о том, что французские власти выдали ордер на его арест.

«Сам узнал об этом из СМИ час назад. Французская прокуратура и все вот эти скандалы, связанные с расследованием, — обычно всё вбрасывается в прессу, а потом двигается дальше. Я не получал никаких извещений, никаких данных. Мне никто ничего не сообщал. Даже не знаю, в чём меня обвиняют.



Они приезжали сюда года полтора тому назад. Я провёл с ними сутки, меня опрашивали как свидетеля. В том документе, что у меня есть, нет никаких обвинений. Обвинение должно включать в себя улики, показания свидетелей и так далее… А тут одни разговоры.

Опросили как свидетеля — и больше ничего. Думаю, судьба этого ордера будет такой же, как и остальных: мне опять придётся тратить деньги, оспаривать, нанимать юристов… Всё это тянется уже четыре года. У них своя юрисдикция, у нас своя. Посмотрим, что будет», — цитирует Балахничёва Sport24.