Энберт: чувствуем силы, чтобы занимать высокие места

Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Натальей Забияко.

«Со спортивной формой всё в порядке. Чувствую себя отлично. Да я в принципе всегда себя отлично чувствую. Обидно, что пришлось какое-то время пропустить. Но мы всё время находились в оптимальной форме, просто не могли выйти на пик к чемпионату Европы, поэтому нас там не было. Но мы делали все элементы. После чемпионата Европы начали уже готовиться в полную силу. Сейчас всё в порядке. Чувствуем силы, чтобы занимать высокие места.

Короткую программу сегодня прокатали на скорости, получили удовольствие. По элементам в принципе довольны, надо смотреть уровни. Подкрутки, прыжки, исполнили хорошо. Конечно, за время отсутствия на чемпионате Европы потеряли много, потеряли вашу поддержку, зрителей. Но к этому старту всё спланировали, настроились, хорошо поработали. Завтра сможем показать такое же катание", — цитирует Энберта официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Короткую программу Энберт и Забияко завершили на четвёртом месте.