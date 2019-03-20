Попова поддержала Туктамышеву, назвав Погорилую закомплексованной дамой

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым в танцах на льду, прокомментировала слова коллеги Анны Погорилой в адрес другой фигуристки Елизаветы Туктамышевой за номер с раздеванием.

«Когда у меня будет ребёнок и он спросит: „Мама, что это такое?“, я отвечу: «Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный в фигурном катании номер, не дающий покоя завистливым закомплексованным дамам», — написала Попова в „Инстаграме“.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Бетины Поповой.

Нашумевший номер с раздеванием Туктамышева представила в октябре прошлого года во время показательной программы на Гран-при в Канаде. Он вызвал неоднозначную реакцию у специалистов и болельщиков.