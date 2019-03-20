Женская сборная России по кёрлингу уступила Швеции на чемпионате мира

В матче восьмого тура чемпионата мира по кёрлингу, который проходит в Силькеборге (Дания), женская сборная России уступила шведкам.

Встреча завершилась со счётом 4:9 (0:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:2, 0:1, 1:0, 1:0, 0:3). Это поражение стало для команды Игоря Минина и Ирины Колесниковой вторым на турнире при шести победах.

В составе сборной России на чемпионате мира выступают: Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Ульяна Васильева.

По регламенту турнира команды играют круговой этап, по результатам которого первое и второе места выходят напрямую в полуфинал, с третьего по шестое места играют квалификационные игры за оставшиеся два места в полуфинале. Далее пройдут финал и матч за третье место.