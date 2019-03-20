Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские кёрлингистки оказались сильнее сборной Финляндии на чемпионате мира

Российские кёрлингистки оказались сильнее сборной Финляндии на чемпионате мира
Другие / Прочие виды спорта

Женская сборная России по кёрлингу в дополнительном энде выиграла у Финляндии со счётом 9:8 в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира в Силькеборге (Дания).

В турнирной таблице российские кёрлингистки делят первое место с китаянками. У обеих команд в активе по шесть побед и одному поражению. В следующей встрече сборная России в среду, 20 марта, сыграет со Швецией.

В составе сборной России на чемпионате мира выступают: Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. По регламенту турнира команды проводят круговой этап, по результатам которого первое и второе места выйдут напрямую в полуфинал, а с 3-го по 6-е места сыграют квалификационные игры за оставшиеся два места в полуфинале. Далее пройдут финал и матч за третье место.

Женская сборная России по кёрлингу обыграла Китай и вышла на первое место на ЧМ
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент