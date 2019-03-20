Российские кёрлингистки оказались сильнее сборной Финляндии на чемпионате мира

Женская сборная России по кёрлингу в дополнительном энде выиграла у Финляндии со счётом 9:8 в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира в Силькеборге (Дания).

В турнирной таблице российские кёрлингистки делят первое место с китаянками. У обеих команд в активе по шесть побед и одному поражению. В следующей встрече сборная России в среду, 20 марта, сыграет со Швецией.

В составе сборной России на чемпионате мира выступают: Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.



В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. По регламенту турнира команды проводят круговой этап, по результатам которого первое и второе места выйдут напрямую в полуфинал, а с 3-го по 6-е места сыграют квалификационные игры за оставшиеся два места в полуфинале. Далее пройдут финал и матч за третье место.